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Смог і знищені будинки. Як виглядає Маріуполь зараз: фоторепортаж

Наслідки обстрілів житлових кварталів Маріуполя (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Сотні розгромлених будівель, згорілі будинки і численні людські жертви стали результатом двотижневої облоги Маріуполя ворожими військами.

РБК-Україна показує як виглядає Маріуполь після двотижневої облоги в фоторепортажі Getty Images.

Маріуполь-центр української металургії, великий морський порт і найважливіший промисловий центр країни більше двох тижнів обложений ворожими військами РФ.

Тисячі мирних жителів буквально стали заручниками окупантів, які захопили місто.

Так, будівля Маріупольського драмтеатру, що стала укриттям від обстрілів для сотень мирних городян, 16 березня була атакована з повітря авіацією окупантів. Будова пережила авіаудар надпотужними бомбами.

Згідно супутниковим знімкам Maxar Technologies видно масштаб руйнувань нанесених місту: багато житлових багатоповерхівок зруйновані повністю, Інші знищені вогнем.

Наслідки обстрілів ворожих військ у Маріуполі
(фото: Getty Images)

Багато маріупольців залишають обложене місто в пошуках безпечного місця.

За час роботи гуманітарних коридорів близько 40 тисяч людей з числа місцевих жителів вже покинули місто.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 25-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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