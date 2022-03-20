Смог і знищені будинки. Як виглядає Маріуполь зараз: фоторепортаж

Сотні розгромлених будівель, згорілі будинки і численні людські жертви стали результатом двотижневої облоги Маріуполя ворожими військами.

РБК-Україна показує як виглядає Маріуполь після двотижневої облоги в фоторепортажі Getty Images.

За час роботи гуманітарних коридорів близько 40 тисяч людей з числа місцевих жителів вже покинули місто.

Багато маріупольців залишають обложене місто в пошуках безпечного місця.

Згідно супутниковим знімкам Maxar Technologies видно масштаб руйнувань нанесених місту: багато житлових багатоповерхівок зруйновані повністю, Інші знищені вогнем.

Так, будівля Маріупольського драмтеатру, що стала укриттям від обстрілів для сотень мирних городян, 16 березня була атакована з повітря авіацією окупантів. Будова пережила авіаудар надпотужними бомбами.

Маріуполь-центр української металургії, великий морський порт і найважливіший промисловий центр країни більше двох тижнів обложений ворожими військами РФ.

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