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Смог в Киеве: десятки спасателей гасят торфяные пожары в нескольких районах области

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Киев, Четверг 01 сентября 2022 13:59
Смог в Киеве: десятки спасателей гасят торфяные пожары в нескольких районах области Фото: Киев и область снова накрыл едкий смог (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Несколько десятков спасателей гасят торфяные пожары в нескольких районах Киевской области, которые стали причиной смога в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевской области.

Как рассказали спасатели, огонь приходится тушить в следующих местах:

  • Вышгородский район, с. Сосновка площадь горения 2,75 га. К тушению привлечены 2 единицы техники и 8 человек личного состава 41 ДПРЧ пгт Иванков.
  • Бучанский район, с. Михайловская-Рубежовка площадь горения 0,02 га. К тушению привлечены 1 единица техники, 2 МП и 6 человек личного состава 52-го ДПРП пгт Ворзель.
  • с. Стоянка, пойма р. Ирпень площадь горения 0,7 га. К гашению привлечены 2 единицы техники, 4 МП и 16 человек личного состава.
  • с. Здвижовка, пойма р. Здвиж площадь горения 0,2 га отдельными очагами. К тушению привлечены 1 единица техники, 1 МП и 4 человека личного состава 58-го ДПРП пгт Клавдиево.
  • с. Шибене, пойма р. Сдвиж площадь горения 0,3 га, отдельными очагами. К гашению привлечена 1 единица техники, 1МП и 6 человек личного состава 31-й ДПРЧ пгт Бородянка.

Как сообщалось, Киев и область снова утопают в смоге. Чувствуется стойкий запах гари.

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