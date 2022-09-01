Смог в Киеве: десятки спасателей гасят торфяные пожары в нескольких районах области

Несколько десятков спасателей гасят торфяные пожары в нескольких районах Киевской области, которые стали причиной смога в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевской области.

Как рассказали спасатели, огонь приходится тушить в следующих местах:

Как сообщалось, Киев и область снова утопают в смоге. Чувствуется стойкий запах гари.

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