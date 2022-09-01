Смог в Киеве: десятки спасателей гасят торфяные пожары в нескольких районах области
Фото: Киев и область снова накрыл едкий смог (Виталий Носач, РБК-Украина)
Несколько десятков спасателей гасят торфяные пожары в нескольких районах Киевской области, которые стали причиной смога в столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевской области.
Как рассказали спасатели, огонь приходится тушить в следующих местах:
- Вышгородский район, с. Сосновка площадь горения 2,75 га. К тушению привлечены 2 единицы техники и 8 человек личного состава 41 ДПРЧ пгт Иванков.
- Бучанский район, с. Михайловская-Рубежовка площадь горения 0,02 га. К тушению привлечены 1 единица техники, 2 МП и 6 человек личного состава 52-го ДПРП пгт Ворзель.
- с. Стоянка, пойма р. Ирпень площадь горения 0,7 га. К гашению привлечены 2 единицы техники, 4 МП и 16 человек личного состава.
- с. Здвижовка, пойма р. Здвиж площадь горения 0,2 га отдельными очагами. К тушению привлечены 1 единица техники, 1 МП и 4 человека личного состава 58-го ДПРП пгт Клавдиево.
- с. Шибене, пойма р. Сдвиж площадь горения 0,3 га, отдельными очагами. К гашению привлечена 1 единица техники, 1МП и 6 человек личного состава 31-й ДПРЧ пгт Бородянка.
Как сообщалось, Киев и область снова утопают в смоге. Чувствуется стойкий запах гари.
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