Смог у Києві: десятки рятувальників гасять торф'яні пожежі у кількох районах області

Кілька десятків рятувальників гасять торф'яні пожежі у кількох районах Київської області, які спричинили смог у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Київської області.

Як розповіли рятівники, наразі вогонь доводиться гасити в наступних місцях:

Як повідомлялося, Київ та область знову потопають у смогу. Відчувається стійкий запах гару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.