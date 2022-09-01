Смог у Києві: десятки рятувальників гасять торф'яні пожежі у кількох районах області
Фото: Київ і область знову накрив їдкий смог (Віталій Носач, РБК-Україна)
Кілька десятків рятувальників гасять торф'яні пожежі у кількох районах Київської області, які спричинили смог у столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Київської області.
Як розповіли рятівники, наразі вогонь доводиться гасити в наступних місцях:
- Вишгородський район, с. Соснівка, площа горіння 2,75 га. До гасіння залучено 2 одиниці техніки та 8 людей особового складу 41-ї ДПРЧ смт Іванків.
- Бучанський район, с. Михайлівська-Рубежівка, площа горіння 0,02 га. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 2 МП та 6 людей особового складу 52-го ДПРП смт Ворзель.
- с. Стоянка, пойма р. Ірпінь площа горіння 0,7 га. До гасіння залучено 2 одиниці техніки, 4 МП та 16 людей особового складу.
- с. Здвижівка, пойма р. Здвиж площа горіння 0,2 га. окремими осередками. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 1 МП та 4 працівника особового складу 58-го ДПРП смт Клавдієве.
- с. Шибене, пойма р. Здвиж площа горіння 0,3 га, окремими осередками. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 1МП та 6 людей особового складу 31-ї ДПРЧ смт Бородянка.
Як повідомлялося, Київ та область знову потопають у смогу. Відчувається стійкий запах гару.
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