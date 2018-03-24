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Інтерв'ю

СММ ОБСЄ зафіксувала близько 105 вибухів на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    24.03.2018 - 05:31
Фото: СММ ОБСЄ (kmu.gov.ua)
Фото: СММ ОБСЄ (kmu.gov.ua)

У Луганській області зросла кількість порушень припинення вогню

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі за добу станом на вечір 22 березня зафіксувала близько 105 вибухів у зоні антитерористичної операції (АТО). Про це йдеться у звіті місії.

"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (1), водночас зафіксувавши більшу кількість вибухів (близько 105), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 40 вибухів)", - йдеться у повідомленні.

У Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, однак порівняно з попереднім звітним періодом не було зафіксовано жодного вибуху.

Крім того, у СММ повідомляють про обмеження доступу для моніторингу загрозами у сфері безпеки, у тому числі ризиками, пов’язаними з наявністю мін і невибухлих боєприпасів, а також іншими перешкодами.

Так, патруль місії не зміг отримати доступу до деяких частин ділянки розведення в районі Станиці Луганської, окрім головної дороги, через можливу наявність там мін і невибухлих боєприпасів.

Також представникам СММ не вдалося проїхати дорогами другорядного значення, що проходять на ділянці розведення в районі Золотого.

Нагадаємо, у штабі АТО призначили службову перевірку за фактом несвоєчасного інформування про обстріли на Донбасі.

 

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Темы: АТО    Теги публікації: ОБСЄ, Донбас, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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