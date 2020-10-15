СММ ОБСЕ обнаружила танки возле жилого района в Луганской области

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ 12 октября зафиксировала 51 единицу вооружения на 4 полигонах российских оккупационных войск на оккупированной территории Луганской области. Все это вооружение было размещено за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Об этом сообщается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 14 октября 2020 года.

Возле жилого массива в н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч) наблюдатели обнаружили семь танков неопределенного происхождения.

Кроме того, на полигоне у н. п. Миусинск (62 км юго-западнее Луганска) наблюдатели заметили буксируемого гаубицу (Д-30А "Жаба", 122 мм), самоходную гаубицу (2С1 "Гвоздика", 122 мм), танк неопределенного происхождения и четыре зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10").

На полигоне в районе н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка) обнаружены 9 танков неопределенного происхождения.

Еще 9 танков (вероятно Т-72) замечены близи н. п. Покровка (36 км к востоку от Донецка).

Все вооружение было размещено за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Также наблюдатели заметили три бронетранспортера в жилых районах.

"Два бронетранспортера (МТ-ЛБ) были зафиксированы на территории объекта в жилом районе н. п. Калиново (60 км к западу от Луганска) и 1 БТР-80 - на территории объекта в жилом районе н. п. Екатериновка (быв. Юбилейное, 8 км к западу от Луганска)", - сообщили в миссии.

Напомним, на Донбассе с 21 сентября по 4 октября СММ ОБСЕ зафиксировала 429 нарушений режима прекращения огня.