СММ ОБСЄ виявила танки біля житлового району в Луганській області

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ 12 жовтня зафіксувала 51 одиницю озброєння на 4 полігонах російських окупаційних військ. Усе це озброєння було розміщено за межами виділених місць зберігання озброєння.

Про це повідомляється у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 14 жовтня 2020 року.

Біля житлового масиву в н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч) спостерігачі виявили сім танків невизначеного походження.

Крім того, на полігоні біля н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська) спостерігачі помітили буксирувану гаубицю (Д-30А "Жаба", 122 мм), самохідну гаубицю (2С1 "Гвоздика", 122 мм), танк (невизначеного походження) та чотири зенітних ракетних комплекси (9К35 "Стріла-10").

На полігоні в районі н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька) виявлені 9 танків невизначеного походження.

Ще 9 танків (ймовірно Т-72) помічені поблизу н. п. Покровка (36 км на схід від Донецька).

Усе озброєння було розміщене за межами виділених місць зберігання озброєння.

Також спостерігачі помітили три бронетранспортери у житлових районах.

"Два бронетранспортери (МТ-ЛБ) зафіксовано на території об'єкта в житловому районі н. п. Калинове (60 км на захід від Луганська) та один БТР-80 - на території об'єкта в житловому районі н. п. Катеринівка (кол. Ювілейне, 8 км на захід від Луганська)", - повідомили в місії.

Нагадаємо, на Донбасі з 21 вересня по 4 жовтня СММ ОБСЄ зафіксувала 429 порушень режиму припинення вогню.