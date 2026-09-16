Смілянський судиться з НБУ та звинуватив Пишного в особистій помсті

Позов до адміністративного суду

Смілянський разом зі своїми адвокатами звернувся до Київського окружного адміністративного суду. Керівник "Укрпошти" вимагає скасувати рішення НБУ про його звільнення через нібито професійну непридатність.

"Я впевнений у своїй позиції й готовий довести її в суді. Вважаю рішення щодо мене незаконним та упередженим. І дуже хочу почути аргументи, чому до керівника "Укрпошти" застосували підхід, якого не застосовували до керівників інших діючих банків та фінансових установ навіть після в рази більших штрафів, ніж в "Укрпошти", і доведених самим НБУ мільярдів гривень обналу коштів", - повідомив гендиректор поштового оператора.

Смілянський сказав, що НБУ спробував знищити його професійну репутацію, визнавши професійно непридатним.

"Тепер моя черга знищити в судовому порядку залишки репутації пана Пишного. Позов подав особисто. Своїх юристів теж оплачую сам", - попереджає Смілянський.

Що передувало конфлікту

Нагадаємо, раніше Ігор Смілянський продовжив виконувати обов'язки гендиректора "Укрпошти" у повному обсязі попри вимогу НБУ відсторонити його від керівництва.