Смілянський назвав головну причину бронювання "Укрпошти"
"Укрпошта" отримала бронювання працівників не через статус державної компанії, а як об’єкт військової інфраструктури.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Відповідаючи на запитання щодо бронювання співробітників, Смілянський наголосив, що підприємство забезпечує 100% бронювання військовозобов’язаних працівників.
Водночас він зазначив, що через це "Укрпошта" стикається з проблемами. За словами очільника компанії, відділення регулярно підпалюють через рознесення повісток.
"Ми за це бронювання постраждали, адже ніхто не каже, скільки нам палять відділень і скільки ми їх ремонтуємо. Це вже на мільйони гривень. Майже кожен тиждень нам палять відділення за те, що ми повістки роздаємо", - заявив Смілянський.
Він пояснив, що компанія отримала контракт із Міністерством оборони України.
"Нам дали бронювання не за те, що ми "Укрпошта", а за те що ми - військова інфраструктура. У нас є контракт з Міноборони на розповсюдження повісток", - заявив гендиректор.
Бронювання від мобілізації
Нагадаємо, нещодавно Кабмін ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Рішення спрямоване на захист працівників оборонно-промислового комплексу та підприємств, що забезпечують економічну стійкість країни.
Також повідомлялось, що з 4 грудня критично важливим підприємствам дозволено бронювати співробітників без обмежень за кількістю, включаючи військовозобов'язаних з порушеннями обліку.
Крім того, у Міноборони затвердили критерії, за якими здійснюється визначення критично важливих підприємств у сфері ОПК, що надає їм право бронювати до 100% персоналу.