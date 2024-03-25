Сміливий прохід форварда "Індіани" зі слемданком через дует "Лейкерс": момент дня в НБА

Африканець запам'ятався епізодом у першій чверті протистояння з "Лос-Анджелесом". Він із центру майданчика прорвався до "фарби" та в оточенні двох опонентів ефектно поклав згори.

Старань Сіакама не вистачило для загального успіху "Пейсерс". "Індіана" зазнала виїзної поразки від "Лейкерс" (145:150). Каліфорнійці закріпилися на 9-й сходинці Західної конференції НБА, а "Пейсерс" – на 6-й позиції на Сході.

Найрезультативнішим на паркеті став центровий "Лос-Анджелеса" Ентоні Девіс. Він набрав 36 очок, зробив 16 підбирань і віддав 3 передачі. Сіакам відповів своїм дабл-даблом – 36 пунктів, 12 підбирань.

Хто такий Паскаль Сіакам

Уродженець камерунського міста Дуала, на студентському рівні виступав за Університет Нью-Мексико. На драфті НБА-2018 обраний "Торонто" під 27-м номером.

У складі "Рапторз" провів 7,5 сезонів. Став чемпіоном асоціації у 2019 році. Дворазовий учасник Матчів усіх зірок (2020, 2023). Посеред кампанії 2023/24 поїхав до "Індіани" в рамках тристороннього обміну. Дебютував за "Пейсерс" 19 січня.

Прізвисько – "Спайсі Пі". У партнерстві з Університетом Нью-Брансвіка (Канада) заснував стипендію для студентів технологічного фаху з Камеруну.