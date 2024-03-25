Смелый проход форварда "Индианы" со слэм-данком через дуэт "Лейкерс": момент дня в НБА

Африканец запомнился эпизодом в первой четверти противостояния с "Лос-Анджелесом". Он из центра площадки прорвался к "краске" и в окружении двух оппонентов эффектно уложил сверху.

Стараний Сиакама не хватило для всеобщего успеха "Пэйсерс". "Индиана" потерпела выездное поражение от "Лейкерс" (145:150). Калифорнийцы закрепились на 9-й строчке Западной конференции НБА, а "Пэйсерс" – на 6-й позиции на Востоке.

Самым результативным на паркете стал центровой "Лос-Анджелеса" Энтони Дэвис. Он набрал 36 очков, сделал 16 подборов и отдал 3 передачи. Сиакам ответил своим дабл-даблом – 36 пунктов, 12 подборов.

Кто такой Паскаль Сиакам

Уроженец камерунского города Дуала, на студенческом уровне выступал за Университет Нью-Мексико. На драфте НБА-2018 выбран "Торонто" под 27-м номером.

В составе "Рапторз" провел 7,5 сезонов. Стал чемпионом ассоциации в 2019 году. Двукратный участник Матчей всех звезд (2020, 2023). Посреди кампании 2023/24 поехал в "Индиану" в рамках трехстороннего обмена. Дебютировал за "Пэйсерс" 19 января.

Прозвище – "Спайси Пи". В партнерстве с Университетом Нью-Брансуика (Канада) учредил стипендию для студентов технологического направления из Камеруна.