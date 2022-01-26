СМИ пишут о смартфоне Tesla Илона Маска. Вероятно, это фейк

В январе 2022 года в социальных сетях и медиа появилась информация о загадочном Tesla Phone. Пользователи и СМИ пишут, что американский предприниматель Илон Маск уже в этом году представит собственный смартфон. Несмотря на то, что в сети опубликовали фотографии якобы смартфона Tesla, вероятность появления этого гаджета минимальна.
Что пишут о Tesla Phone и почему, скорее всего, это фейк - в материале РБК-Украина.
Пишут, что в разработке Telsa Phone принимал участие Илон Маск. Само собой, нам обещают уникальные возможности. В частности, якобы в тыльной части смартфона будет находиться солнечная панель - она позволит за 30 минут нахождения гаджета под солнцем зарядить его на 20%.
Также Tesla Phone будет работать в связке с проектом Starlink. Компания обеспечит скоростным интернетом смартфон с помощью спутников, которые Илон Маск планомерно выводит в небо. Это позволит получать доступ к быстрому интернету в любой точке мира.
Предполагается, что смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon (8 серия). Объем оперативной памяти составит 16 гигабайт, а объем встроенной памяти - 512 гигабайт или 1 терабайт в зависимости от комплектации. Гаджет пророчат быструю зарядку USB Type-C на 100 Вт - устройство можно будет зарядить якобы за 10 минут. Помимо этого, смартфон якобы получит невидимую камеру. Говорят, что гаджет будет стоить 750 долларов.
Пока что нет повода верить информации из социальных сетей и СМИ. Дело в том, что ни одно крупное западное издание так и не написало по поводу Tesla Phone. Это можно свидетельствовать о том, что вся информация о будущем смартфоне Илона Маска - фейк.
Помимо этого, есть еще один тезис, который свидетельствует о том, что Tesla Phone не будет. Американский предприниматель Илон Маск почти всегда сам становится источником информации о новинках своих компаний. А учитывая, что смартфон Tesla - один из самых ожидаемых гаджетов последних лет, то вряд ли Маск упустил бы возможность самостоятельно рассказать о своей новинке. Сделал бы он это, скорее всего, в Твиттере.
Также новый рендер, который появился в сети, похож на тот, что СМИ публиковали в прошлом году на 1 апреля. Как вы понимаете, тогда это был лишь первоапрельский пранк. По всей видимости, в этот раз нам тоже показали фейк.
Согласно предварительной информации, презентация Tesla Phone состоится весной 2022 года. А якобы старт продаж стартует к концу 2022 года. Так это или нет - узнаем в скором времени.
Ранее в сети публиковали первые фотографии серийного пикапа Tesla Cybertruck. В отличие от прототипа, показанного еще в 2019 году, у авто нет дверных ручек и съемных колпаков.