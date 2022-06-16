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СМИ назвали цель визита Макрона, Шольца и Драги в Украину

Фото: Марио Драги, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину, чтобы обсудить предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, также цель визита трех лидеров заключается и в "преодолении критики", которую высказывает украинская власть относительно позиций этих стран относительно войны с РФ.

При этом не исключено поднятие вопроса обсуждения увеличения поставок оружия.

"Ожидается, что Зеленский "подтолкнет своих гостей" к отправке большего количества оружия", - пишут СМИ.

Что говорят в Украине

Отметим, что советник главы МВД Виктор Андрусив также назвал возможную причину визита европейского трио.

"По моей информации Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в ЕС И... просьба вернуться в переговорный процесс с Путиным", - пишет Андрусив.

Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину. Все что известно о визите этого трио - собрано в материале РБК-Украина.

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Эммануэль МакронМарио ДрагиОлаф Шольц