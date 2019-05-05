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СМИ назвали другую причину отставки министра обороны Британии

Новости » Политика    05.05.2019 - 06:56
СМИ назвали другую причину отставки министра обороны Британии
Фото: Гэвий Уильямсон (twitter.com/IainDale)

Уильямсона уволили после его высказываний о здоровье Мэй

Министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона уволили из-за его высказываний о здоровье премьер-министра Терезы Мэй, а также его желании втянуть британские войска в военные действия за рубежом. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве и руководстве Консервативной партии.

По их данным, Мэй была разочарована поведением Уильямсона после его слов о том, что наличие у Мэй сахарного диабета делает ее неготовой к исполнению обязанностей премьер-министра, в связи с чем ей не следует далее оставаться в этой должности.

Эти слова из уст бывшего министра обороны расслышал один из высокопоставленных партийных чинов, и в итоге содержание частной беседы стало достоянием премьера еще за несколько недель до скандала с утечкой информации с заседания Совета безопасности, что послужило официальным поводом для увольнения Уильямсона. Сам Уильямсон эту версию категорически отрицает.

Ранее сообщалось, что в Британии был уволен министр обороны Гэвин Уильямсон после расследования утечки информации из Совета национальной безопасности. Представитель Терезы Мэй заявил, что она "утратила уверенность" в его способности выполнять обязанности министра обороны и члена ее кабинета.

Позже стало известно, что полиция Британии не будет открывать дело против министра обороны Гэвина Уильямсона из-за утечки информации. 

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Новости Украины ВеликобританияувольнениеТереза Мэй
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