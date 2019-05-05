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ЗМІ назвали іншу причину відставки міністра оборони Британії

Новини » Політика    05.05.2019 - 06:56
ЗМІ назвали іншу причину відставки міністра оборони Британії
Фото: Гэвий Вільямсон (twitter.com/IainDale)

Вільямсона звільнили після його висловлювань про здоров'я Мей

Міністра оборони Великобританії Гевіна Вільямсона звільнили через його висловлювання про здоров'я прем'єр-міністра Терези Мей, а також його бажання втягнути британські війська у військові дії за кордоном. Про це повідомляє газета The Sunday Times з посиланням на джерела в уряді і керівництві Консервативної партії.

За їх даними, Мей була розчарована поведінкою Вільямсона після його слів про те, що наявність у Мей цукрового діабету робить її неготовою до виконання обов'язків прем'єр-міністра, у зв'язку з чим їй не слід далі залишатися на цій посаді.

Ці слова з вуст колишнього міністра оборони розчув один з високопоставлених партійних чинів, і в підсумку зміст приватної бесіди стало надбанням прем'єра ще за кілька тижнів до скандалу з витоком інформації з засідання Ради безпеки, що стало офіційним приводом для звільнення Вільямсона. Сам Вільямсон цю версію категорично заперечує.

Раніше повідомлялося, що в Британії був звільнений міністр оборони Гевін Вільямсон після розслідування витоку інформації з Ради національної безпеки. Представник Терези Мей заявив, що вона "втратила впевненість у його здатності виконувати обов'язки міністра оборони і її члена кабінету.

Пізніше стало відомо, що поліція Британії не буде відкривати справу проти міністра оборони Гевіна Вільямсона з-за витоку інформації.

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