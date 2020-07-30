Оползень и падения деревьев: последствия непогоды на западе Украины

В результате шквального ветра, который прошел 29 июля в Волынской и Закарпатской областях, произошло падение деревьев. Также из-за непогоды в первой области произошел оползень.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, падение деревьев в Закарпатской области произошло в селе Верхний Студеный Межгорского района. Там спасатели расчистили 8 заторов на реке "Студенка" протяженностью около 50 метров. Кроме того, они устранили последствия оползневого процесса на территории одного частного двора.

Также в Волынской области силами ГСЧС были убраны поваленные деревья, которые перекрыли автодороги на улицах Казацкой, Луцкой, Парковой в городе Горохов. Вместе с тем спасатели раскряжевали 16 поврежденных ветром деревьев с проезжей части на автодороге Луцк-Дубно вблизи сел Радомышль и Баковцы Луцкого района.

Напомним, в результате непогоды в Волынской области были повреждены крыши более десятка домов.

Также ранее сообщалось, что запад Украины вновь накрыли ливни и ураганы; больше всего пострадали Ровенская и Волынская области.

Вместе с тем, в Закарпатской области 27 июля из-за сильных дождей произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках.