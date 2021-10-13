Смесь предвыборной программы Януковича и партии Путина: что известно о новой партии Колесникова

Помимо отсутствия четкой позиции на оси "власть-оппозиция", у новой партии "Украина - наш дом" Бориса Колесникова, который своей репутацией явно не добавляет политсиле сторонников , прослеживается явное сходство с "Единой Россией" и предвыборной программой беглого президента Виктора Януковича.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина " Партия регионов-лайт. Почему у новой партии Колесникова нет перспектив ".

Так, политически продвинутый избиратель сразу проведет параллели с партией "Наш дом - Россия" - провластной политсилой времен второго президентского срока Бориса Ельцина.

После его ухода с поста "Наш дом - Россия" влилась в "Единую Россию", ставшую партией власти уже при Владимире Путине. И здесь появляется еще одна параллель - идеологией единороссов в 2005 году был официально объявлен как раз "социал-консерватизм", как и нынешней партии Колесникова.

В случае "УНД" даже партийная программа противоречит заявленной идеологии. Одна из основ социал-консерватизма - поддержка важной роли церкви и религии в жизни страны. Тогда как "УНД" декларирует "полное отделение церкви от государства".

Вся остальная программа построена по шаблонному принципу "всем - всё": бизнесу - доходы, аграриям - урожай, врачам - больницы, пенсионерам - пенсии и т.д.

Как заверяет "УНД" на своем партийном сайте, ее создание стало результатом "продолжительных раздумий", а также "изучения лучшего мирового опыта", и основатели партии "шли к этому почти тридцать лет". Возможно, так и было, но итогом этого тридцатилетнего пути стала лишь компиляция стандартных лозунгов и формулировок.

"Наступает время профессионалов" - с таким девизом в новейшей истории Украины кто только ни выступал, от ОПЗЖ до Украинской национальной консервативной партии. Кто только не обещал построить "современную" и "динамичную" партию, которая будет "менять страну". Каждый, абсолютно каждый политпроект создавался "для настоящих преобразований, а не просто для участия в ближайших выборах" (до следующих выборов многие из них не доживали).

"В нашей партии - люди, не отягощенные грузом бюрократии и властных интриг", - сообщает партия, во главе которой стоит трижды нардеп, экс-министр инфраструктуры и бывший вице-премьер Колесников. В целом же, программа "УНД" особо не отличается от десятков подобных партийных документов, которые не нужны даже самим партийцам.

В своих выступлениях и интервью Колесников старательно подчеркивает, что его политпроект не ориентирован только на юго-восточного избирателя. Но на фоне безликих обещаний бороться за все хорошее все же есть несколько показательных маркеров. По которым сразу становится понятно, что речь идет об очередной попытке реинкарнации Партии регионов, с ориентацией на соответствующий электорат.

Так, главный акцент делается на "возрождении мощной индустрии" и "промышленного потенциала", поддержке машиностроительных и металлургических заводов, шахт и пр. - тех вопросах, которые особо актуальны как раз для жителей Юга и Востока. Причем делается все это под привычным с 2000-х годов бело-голубым соусом "здорового прагматизма".

Стряхнули пыль и со старой идеи Партии регионов о максимальном переносе властных полномочий в регионы с созданием двухпалатного парламента, по сути - о закамуфлированной федерализации. На уровне областных советов предлагается "решать вопросы языковой и гуманитарной политики".

Если добавить к этому шпильки в адрес "западных партнеров" Украины, намеки на угрозу возрождения нацизма в стране, призывы к внеблоковому статусу, русскоязычие партийного лидера и его политический бекграунд - станет очевидно, что "Украина - наш дом" стала в длинный ряд проектов, претендующих на бело-голубое электоральное наследие.

Даже главный "принцип внутренней политики" партии Колесникова - "Україна для людини" - это лишь слегка измененное название предвыборной программы Януковича в 2010-ом году - "Україна - для людей".