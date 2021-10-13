Суміш передвиборної програми Януковича і партії Путіна: що відомо про нову партію Колесникова

Крім відсутності чіткої позиції на осі "влада-опозиція", у нової партії "Україна - наш дім" Бориса Колесникова, який своєю репутацією явно не додає політсилі прихильників , простежується явна схожість з "Єдиною Росією" і передвиборною програмою побіжного президента Віктора Януковича.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Партія регіонів-лайт. Чому у новій партії Колесникова немає перспектив ".

Так, політично просунутий виборець відразу проведе паралелі з партією "Наш дім - Росія" - провладною політсилою часів другого президентського терміну Бориса Єльцина.

Після його відходу з поста "Наш дім - Росія" влилася в "Єдину Росію", що стала партією влади вже при Володимирі Путіні. І тут з'являється ще одна паралель – ідеологією єдиноросів у 2005 році був офіційно оголошений якраз "соціал-консерватизм", як і нинішньої партії Колеснікова.

У випадку "УНД" навіть партійна програма суперечить заявленій ідеології. Одна з основ соціал-консерватизму - підтримка важливої ролі церкви і релігії в житті країни. Тоді як "УНД" декларує "повне відділення церкви від держави".

Вся інша програма побудована за шаблонним принципом "всім - все": бізнесу - доходи, аграріям - урожай, лікарям - лікарні, пенсіонерам - пенсії тощо.

Як запевняє "УНД" на своєму партійному сайті, її створення стало результатом "тривалих роздумів", а також "вивчення кращого світового досвіду", і засновники партії "йшли до цього майже тридцять років". Можливо, так і було, але підсумком цього тридцятирічного шляху стала лише компіляція стандартних гасел і формулювань.

"Настає час професіоналів" - з таким девізом у новітній історії України хто тільки не виступав, від ОПЗЖ до Української національної консервативної партії. Хто тільки не обіцяв побудувати "сучасну" і "динамічну" партію, яка буде "міняти країну". Кожен, абсолютно кожен політпроект створювався "для справжніх перетворень, а не просто для участі в найближчих виборах" (до наступних виборів багато з них не доживали).

"У нашій партії - люди, не обтяжені вантажем бюрократії й владних інтриг", – повідомляє партія, на чолі якої стоїть тричі нардеп, екс-міністр інфраструктури і колишній віце-прем'єр Колесніков. В цілому ж, програма "УНД" особливо не відрізняється від десятків подібних партійних документів, які не потрібні навіть самим партійцям.

У своїх виступах та інтерв'ю Колесніков старанно підкреслює, що його політпроект не орієнтований тільки на південно-східного виборця. Але на тлі безликих обіцянок боротися за все хороше все ж є кілька показових маркерів. За якими відразу стає зрозуміло, що мова йде про чергову спробу реінкарнації Партії регіонів, з орієнтацією на відповідний електорат.

Так, головний акцент робиться на "відродженні потужної індустрії" і "промислового потенціалу", підтримці машинобудівних і металургійних заводів, шахт та ін. Тобто, тих питаннях, які особливо актуальні якраз для жителів півдня і Сходу. Причому робиться все це під звичним з 2000-х років біло-блакитним соусом "здорового прагматизму".

Струсили пил і зі старої ідеї Партії регіонів про максимальне перенесення владних повноважень у регіони зі створенням двопалатного парламенту, по суті - про закамуфльовану федералізацію. На рівні обласних рад пропонується "вирішувати питання мовної та гуманітарної політики".

Якщо додати до цього шпильки на адресу "західних партнерів" України, натяки на загрозу відродження нацизму в країні, заклики до позаблокового статусу, російськомовність партійного лідера і його політичний бекграунд - стане очевидно, що "Україна - наш дім" стала в довгий ряд проектів, що претендують на біло-блакитну електоральну спадщину.

Навіть головний "принцип внутрішньої політики" партії Колеснікова - "Україна для людини" - це лише злегка змінена назва передвиборчої програми Януковича у 2010-му році - "Україна - для людей".