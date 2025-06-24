Смертоносний удар по Сумській області: рятувальники показали наслідки

Атака РФ 24 червня

Уночі Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами. У Харкові постраждали щонайменше три людини.

Один із безпілотних літальних апаратів упав, не розірвавшись, а решта вразили три локації в Немишлянському та Салтівському районах.

Також росіяни атакували Сумську область. Загинули троє людей - чоловік, жінка та восьмирічний хлопчик. Зруйновано та пошкоджено будинки, спалахнула пожежа.

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