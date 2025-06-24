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Смертоносний удар по Сумській області: рятувальники показали наслідки

Фото: наслідки удару по Сумській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Марія Рагуткіна

У Сумській області після російського удару з-під завалів врятували трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, рятувальники деблокували тіло загиблої дитини. За даними ДСНС, опівночі росіяни завдали серію ударів по населеному пункту Верхньосиворітської громади.

"Цинічна атака спричинила масштабні руйнування в житловому секторі. На території шести приватних домоволодінь одночасно горіло близько 15 будівель. Попри високе пожежне навантаження, рятувальники ліквідували всі осередки займання.", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники підтвердили, що щонайменше три людини загинули, зокрема дитина. Ще шестеро людей дістали поранення. Пошуково-рятувальна операція триває.

 

Фото: у ДСНС показали наслідки удару по Сумській області (t.me/dsns_telegram)

Атака РФ 24 червня

Уночі Росія вкотре атакувала Україну ударними дронами. У Харкові постраждали щонайменше три людини.

Один із безпілотних літальних апаратів упав, не розірвавшись, а решта вразили три локації в Немишлянському та Салтівському районах.

Також росіяни атакували Сумську область. Загинули троє людей - чоловік, жінка та восьмирічний хлопчик. Зруйновано та пошкоджено будинки, спалахнула пожежа.

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