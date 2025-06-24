Смертоносный удар по Сумской области: спасатели показали последствия

Кроме того, спасатели деблокировали тело погибшего ребенка. По данным ГСЧС, в полночь россияне нанесли серию ударов по населенному пункту Верхнесыворотской громады.

"Циническая атака повлекла за собой масштабные разрушения в жилом секторе. На территории шести частных домовладений одновременно горело около 15 построек. Несмотря на высокую пожарную нагрузку, спасатели ликвидировали все очаги возгорания", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели подтвердили, что как минимум три человека погибли, в том числе ребенок. Еще шесть человек получили ранения. Поисково-спасательная операция продолжается.

Фото: в ГСЧС показали последствия удара по Сумской области (t.me/dsns_telegram)