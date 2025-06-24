Смертоносный удар по Сумской области: спасатели показали последствия

В Сумской области после российского удара из-под завалов спасли трех человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, спасатели деблокировали тело погибшего ребенка. По данным ГСЧС, в полночь россияне нанесли серию ударов по населенному пункту Верхнесыворотской громады.
"Циническая атака повлекла за собой масштабные разрушения в жилом секторе. На территории шести частных домовладений одновременно горело около 15 построек. Несмотря на высокую пожарную нагрузку, спасатели ликвидировали все очаги возгорания", - сообщили в ГСЧС.
Спасатели подтвердили, что как минимум три человека погибли, в том числе ребенок. Еще шесть человек получили ранения. Поисково-спасательная операция продолжается.
Фото: в ГСЧС показали последствия удара по Сумской области (t.me/dsns_telegram)
Ночью Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. В Харькове пострадали как минимум три человека.
Один из беспилотных летательных аппаратов упал, не разорвавшись, а остальные поразили три локации в Немишлянском и Салтовском районах.
Также россияне атаковали Сумскую область. Погибли три человека - мужчина, женщина и восьмилетний мальчик. Разрушены и повреждены дома, вспыхнул пожар.
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