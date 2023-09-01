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Смертоносний "дарунок" росіян. В Бучі чоловік виявив в гаражі розтяжку

Фото: Смертоносний "дарунок" росіян. В Бучі цивільний виявив в гаражі розтяжку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Бучі цивільний виявив російську розтяжку в себе в гаражі. Він вперше повернувся додому з початку введення воєнного стану в країні.

Про це розповідає начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Ми й досі знаходимо на Київщині смертоносні "дарунки" окупантів.  До нас звернувся громадянин, який побачив  у себе в гаражі гранату. Чоловік не був удома з початку воєнного стану", - пише Нєбитов. 

Фото: Смертоносний "дарунок" росіян. В Бучі цивільний виявив в гаражі розтяжку (t.me/andrii_nebytov)

Як розповів начальник поліції Київської області, під час огляду правоохоронці виявили розтяжку, яка була затиснута між двома пластиковими вішаками. Пізніше фахівці вилучили знахідку. 

Нєбитов закликав цивільних телефонувати за номером "102" у разі виявлення небезпечних предметів. 

Звірства в Бучі

Окупація російськими військовими Бучі супроводжувалась викраденнями, тортурами, ґвалтуваннями, у тому ж числі дітей й мародерствами. Україна назвала події в місті геноцидом українців та закликала Міжнародний кримінальний суд розслідувати це.

Влада терористичної країни, у звичній для неї манері, заперечує будь-які правопорушення та називає докази "провокацією чи постановою".

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