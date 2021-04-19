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Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 8%

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 квітня 2021 15:30
Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 8% Фото: смертність в Україні перевищує доковідний рівень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані щодо демографічної ситуації в Україні за січень-лютий 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 8,3%.

Про це повідомляє Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 109 112 осіб. Це на 8 374 смертей більше, ніж за січень-лютий 2020 року, коли померло 100 738 осіб. В той числі в лютому помер 51 391 осіб (у лютому 2020 року - 47 128 осіб).

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 43 694 осіб (минулого року 51 085), міграційний приріст склав 4 269 осіб (минулого року - 5 356).

Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 8%

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 лютого 2021 року становила 41 527 205 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 61 149 осіб (у тому числі за лютий - на 27 631 осіб).

Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 8%

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смертей більше, ніж за січень-грудень 2019 року, коли померло 581 114 осіб.

Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 588 41 354 осіб. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 осіб.

За офіційною інформацією, у 2020 році від COVID-19 померло 20 709 українців. Грип і пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.

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