Смертність в Україні перевищила минулорічний рівень на 8%

Державна служба статистики оприлюднила дані щодо демографічної ситуації в Україні за січень-лютий 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 8,3%.

Всього з початку року в Україні померло 109 112 осіб. Це на 8 374 смертей більше, ніж за січень-лютий 2020 року, коли померло 100 738 осіб. В той числі в лютому помер 51 391 осіб (у лютому 2020 року - 47 128 осіб).

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 43 694 осіб (минулого року 51 085), міграційний приріст склав 4 269 осіб (минулого року - 5 356).

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 лютого 2021 року становила 41 527 205 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 61 149 осіб (у тому числі за лютий - на 27 631 осіб).