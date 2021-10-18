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Смертність в Україні перевищує минулорічний рівень більш ніж на 15%

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Україна, Понеділок 18 жовтня 2021 17:42
Смертність в Україні перевищує минулорічний рівень більш ніж на 15% Фото: смертність перевищила торішній рівень на 61,1 тисяч осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-серпень 2021 року. Смертність порівняно з минулим роком зросла на 16,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 439 430 осіб. Це на 61 115 смертей більше, ніж за січень-серпень 2020 року, коли померло 378 315 осіб. У тому числі в серпні помер 43 538 осіб, що менше, ніж у серпні 2020 року (44 008 осіб).

Крім того, з початку 2021 року в Україні народилося 180 828 осіб (минулого року 193 138), міграційний приріст склав 12 713 осіб (минулого року - 6 759).

Смертність в Україні перевищує минулорічний рівень більш ніж на 15%

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 вересня 2021 року становила 41 342 465 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 245 889 осіб (у тому числі за серпень - на 19 928 осіб).

Смертність в Україні перевищує минулорічний рівень більш ніж на 15%

Нагадаємо, за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб, що на 35 721 смерть більше, ніж за 2019 рік, коли померло 581 114 осіб. Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 осіб.

За офіційною інформацією Держстату, у 2020 році від 19 померло 20 709 українців. Грип та пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.

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Державна служба статистики
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