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Смертность в Украине остается значительно ниже прошлогодней

Киев, Вторник 18 августа 2020 16:30
Смертность в Украине остается значительно ниже прошлогодней
Фото: скорая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За первые шесть месяцев умерло на 17 тысяч человек меньше, чем в прошлом году

Государственная служба статистики обнародовала о демографической ситуации в Украине за январь-июнь 2020 года. Естественная убыль населения остается ниже, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Госстат.

Всего с начала года в Украине умерло 287 010 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 17 320 человек. Так, за январь-июнь 2019 года умерло 304 330 человек.

Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 139 134 человек (в прошлом году - 149 549), миграционный прирост составил 7 598 человек (в прошлом году - 11 643).

Смертность в Украине остается значительно ниже прошлогодней

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 июля 2020 года составляла 41 762 138 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 140 278 человек, в том числе за июнь - на 23 620 человек.

Смертность в Украине остается значительно ниже прошлогодней

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, за январь-май в Украине умерло 239 967 человек, из которых от COVІD-19 - 642 украинцев.

Напомним, численность наличного населения Украины в течение января-декабря 2019 года уменьшилась на 250,8 тысяч человек.

По оценке Госстата, численность наличного населения в Украине на 1 января 2020 года составляла 41902,4 тысяч человек.

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