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Смертність в Україні залишається значно нижчою за торішню

Київ, Вівторок 18 серпня 2020 16:30
Смертність в Україні залишається значно нижчою за торішню
Фото: швидка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За перші шість місяців померло на 17 тисяч осіб менше, ніж у минулому році

Державна служба статистики оприлюднила щодо демографічної ситуації в Україні за січень-червень 2020 року. Природний спад населення залишається нижчим, ніж минулого року.

Про це повідомляє Держстат.

Всього з початку року в Україні померло 287 010 осіб. У порівнянні з минулим роком смертність скоротилася на 17 320 осіб. Так, за січень-червень 2019 року померло 304 330 осіб.

Крім того, з початку 2020 року в Україні народилося 139 134 осіб (минулого року - 149 549), міграційний приріст склав 7 598 осіб (минулого року - 11 643).

Смертність в Україні залишається значно нижчою за торішню

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 липня 2020 року становила 41 762 138 осіб. З початку 2020 року населення України скоротилося на 140 278 осіб, в тому числі за червень - на 23 620 осіб.

Смертність в Україні залишається значно нижчою за торішню

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, за січень-травень Україні померло 239 967 осіб, з яких від COVІD-19 - 642 українців.

Нагадаємо, чисельність наявного населення України протягом січня-грудня 2019 року зменшилася на 250,8 тисяч осіб.

За оцінкою Держстату, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року становила 41902,4 тисяч осіб.

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