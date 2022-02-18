ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Смертність в Україні за 2021 рік зросла, населення скоротилося на 420 тисяч осіб

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 18 лютого 2022 15:00
Смертність в Україні за 2021 рік зросла, населення скоротилося на 420 тисяч осіб Фото: смертність в Україні 2021 році зросла на 15,8% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила про демографічну ситуацію в Україні за січень-грудень 2021 року. Загальна смертність зросла наприкінці року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

Всього за рік в Україні померло 714 263 осіб. Це на 97 428 смертей (на 15,8%) більше, ніж за січень-грудень 2020 року, коли померло 616 835 осіб.

У тому числі в грудні померло 64 264 осіб (у грудні 2020 року - 67 663 осіб).

Крім того, за 2021 рік в Україні народилося 271 984 осіб (у 2020 році - 293 457), міграційний приріст склав 21 261 осіб (у 2020 році - 9 316).

Смертність в Україні за 2021 рік зросла, населення скоротилося на 420 тисяч осіб

За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2022 року становила 41 167 336 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 421 018 осіб (у тому числі за грудень - на 40 770 осіб).

Смертність в Україні за 2021 рік зросла, населення скоротилося на 420 тисяч осіб

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики за 2020 рік в Україні померло 616 835 осіб. Це на 35 721 смерть більше, ніж за 2019 рік, коли померло 581 114 осіб.

Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2021 року становила 41 588 354 осіб. За 2020 рік населення України скоротилося на 314 062 осіб.

За офіційною інформацією, у 2020 році від 19 померло 20 709 українців. Грип та пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики
NEWS
Бойовики обстріляли гуманітарний конвой Червоного Хреста
Бойовики обстріляли гуманітарний конвой Червоного Хреста
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі