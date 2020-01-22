Смертность на КПВВ на Донбассе повысилась на 40%

Смертность на КПВВ в Луганской и Донецкой областях повысилась на 40%, по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Восточной правозащитной группы.

Отмечается, что на КПВВ в Луганской области в 2019 году умерли 10 человек и еще 9 - на КПВВ в Донецкой области.

Смертность на КПВВ Луганской и Донецкой областей за 2019 год: Донецкая область - 15; Луганская область - 12.

"Итак, смертность на КПВВ только по официальным данным увеличилась на 40% за период с 2018 по 2019 год", - отмечают правозащитники.

Они также напомнили о необходимости организации постоянного присутствия бригад центров экстренной медицинской помощи на КПВВ Луганской и Донецкой областей.

РБК-Украина писало, что утром 21 января на КПВВ "Станица Луганская" умер 84-летний мужчина.

Напомним, что правительство упростило порядок въезда-выезда лиц и перемещения товаров через КПВВ на линии разграничения для граждан Украины, которые вынуждены жить на временно оккупированной территории.