Смертність на КПВВ на Донбасі зросла на 40%

Смертність на КПВВ в Луганській і Донецькій областях підвищилася на 40%, порівняно з 2018 роком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Східної правозахисної групи.

Наголошується, що на КПВВ в Луганській області в 2019 році померли 10 осіб і ще 9 - на КПВВ в Донецькій області.

Смертність на КПВВ Луганської та Донецької областей за 2019 рік: Донецька область - 15; Луганська область - 12.

"Отже, смертність на КПВВ тільки за офіційними даними збільшилася на 40% за період з 2018 по 2019 рік", - зазначають правозахисники.

Вони також нагадали про необхідність організації постійного присутності бригад центрів екстреної медичної допомоги на КПВВ Луганської та Донецької областей.

РБК-Україна писало, що вранці 21 січня на КПВВ "Станиця Луганська" помер 84-річний чоловік.

Нагадаємо, що уряд спростив порядок в'їзду-виїзду осіб та переміщення товарів через КПВВ на лінії розмежування для громадян України, які змушені жити на тимчасово окупованій території.