Смертность от COVID может расти даже после стабилизации ситуации. Ляшко объяснил почему
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что смертность от COVID может расти даже после стабилизации ситуации с новыми случаями заражений. Он назвал причину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.
"Смертность может продолжать расти даже после стабилизации ситуации в течение двух недель", - сообщил он.
Также Ляшко объяснил, почему так происходит.
"Сначала регистрируется случай, после этого наступает госпитализация и через некоторое время после этого может быть летальный исход болезни. Среднее время от появления симптомов до смерти в октябре составлял 14 дней", - отметил глава Минздрава.
Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили более 16 тысяч новых случаев коронавируса и 838 смертей - максимум за все время пандемии.