Смертність від COVID може зростати навіть після стабілізації ситуації. Ляшко пояснив чому

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що смертність від COVID може зростати навіть після стабілізації ситуації з новими випадками заражень. Він назвав причину.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг міністра.

"Смертність може продовжувати зростати навіть після стабілізації ситуації впродовж двох тижнів", - повідомив він.

Також Ляшко пояснив, чому так відбувається.

"Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація і через певний час після цього може бути летальний наслідок хвороби. Середній час від появи симптомів до смерті у жовтні складав 14 днів", - зазначив голова МОЗ.