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Смертність від COVID може зростати навіть після стабілізації ситуації. Ляшко пояснив чому

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Київ, Вівторок 16 листопада 2021 11:09
Смертність від COVID може зростати навіть після стабілізації ситуації. Ляшко пояснив чому Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що смертність від COVID може зростати навіть після стабілізації ситуації з новими випадками заражень. Він назвав причину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

"Смертність може продовжувати зростати навіть після стабілізації ситуації впродовж двох тижнів", - повідомив він.

Також Ляшко пояснив, чому так відбувається.

"Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація і через певний час після цього може бути летальний наслідок хвороби. Середній час від появи симптомів до смерті у жовтні складав 14 днів", - зазначив голова МОЗ.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили більше 16 тисяч нових випадків коронавірусу та 838 смертей - максимум за весь час пандемії.

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Коронавірус Мінстерство охорони здоров'я України Віктор Ляшко
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