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После смертельного ДТП ушел в отставку португальский глава МВД

Автор: Анна Полисученко

Министр внутренних дел Португалии Эдуардо Кабрита ушел в отставку из-за ДТП с участием правительственного автомобиля, в котором находился политик. В результате инцидента погиб ремонтник дорог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Кабрита уволился почти через пять месяцев после инцидента. Его не раз призывали уйти в отставку, но министр отказывался это делать. Кабрита отрицал любую ответственность и говорил, что "был просто пассажиром", чем вызвал возмущение общества.

Однако такая позиция министра стала еще более неприемлемой после официального заявления прокуратуры - его водителя обвинили в убийстве по неосторожности. Он превысил скорость и наехал на 43-летнего ремонтника дорог.

Кабрита заявил, что уходит в отставку, поскольку оппозиция "политически эксплуатирует" ДТП перед парламентскими выборами в 2022 году, а сам он "больше, чем кто-либо другой, сожалеет об этой трагической потере".

Премьер-министр Португалии принял отставку министра МВД в тот же день и сообщил об этом президенту. Новым министром внутренних дел Португалии назначена Франциска Ван Дунен.

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Португалия