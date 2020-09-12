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Смертельное ДТП с фурой под Киевом: виновника арестовали

Борисполь, Суббота 12 сентября 2020 21:27
Смертельное ДТП с фурой под Киевом: виновника арестовали
Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бориспольский горрайонный суд избрал меру пресечения водителю грузовика, который устроил смертельную аварию на автодороге Киев-Харьков. Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и взял водителя под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Водителю грузовика сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.

Мужчину отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, 11 сентября в селе Иванков произошло столкновение грузовика DAF с Mercedec-Benz, который в свою очередь столкнулся с еще двумя транспортными средствами. В результате аварии погибли 5 человек, еще 20 были травмированы.

Позже в больнице от полученных во время аварии травм скончался еще один пострадавший.

Кроме того, в полиции рассказали детали масштабной аварии под Киевом и возбудили дело.

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