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Смерть украинки во время съемок фильма в США: реакция МИД

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Киев, Пятница 22 октября 2021 11:46
Смерть украинки во время съемок фильма в США: реакция МИД Фото: Алек Болдуин застрелил украинку (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

На съемках фильма в США от выстрела актера Алека Болдуина погибла оператор-постановщик Галина Хатчинс, которая была родом из Украины. Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, МИД Украины получил подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству.

"Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь", - отметил Николенко.

Что известно о Галине Хатчинс

Хатчинс имеет степень магистра международной журналистики Киевского национального университета и ранее работала журналистом-расследователем в британских документальных фильмах в Европе.

Переехав в США, Хатчинс в 2015 году окончила Американский институт кино. Известна своей работой над фильмами "Заклятый враг" (2020), "Blindfire" (2020) и "Дорогуша" (2019).

На съемках вестерна "Ржавчина" актер Алек Болдуин произвел выстрел из огнестрельного оружия. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер картины Джоэл Соуза был ранен и находится в критическом состоянии.

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