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Смерть українки під час зйомок фільму в США: реакція МЗС

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 11:46
Смерть українки під час зйомок фільму в США: реакція МЗС Фото: Алек Болдуїн застрелив українку (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

На зйомках фільму в США від пострілу актора Алека Болдуїна загинула оператор-постановник Галина Хатчінс, яка була родом з України. Генеральне консульство України в Сан-Франциско з‘ясовує обставини та взаємодіє із американськими правоохоронцями в контексті розслідування.

Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, МЗС України отримало підтвердження належності Галини Хатчінс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства.

"Консули також встановлюють зв‘язок із рідними українки, аби надати необхідну консульську і правову допомогу", - зазначив Ніколенко.

Що відомо про Галину Хатчінс

Хатчінс має ступінь магістра міжнародної журналістики Київського національного університету і раніше працювала журналістом-розслідувачем у британських документальних фільмах в Європі.

Переїхавши в США, Хатчинс в 2015 році закінчила Американський інститут кіно. Відома своєю роботою над фільмами "Заклятий ворог" (2020), "Blindfire" (2020) і "Дорогенька" (2019).

На зйомках вестерну "Іржа" актор Алек Болдуїн здійснив постріл з вогнепальної зброї. Внаслідок загинула оператор Галина Хатчінс, режисер картини Джоел Соуза був поранений і перебуває у критичному стані.

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