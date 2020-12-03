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Смерть сотрудницы посольства США в Киеве: расследование еще продолжается

Киев, Четверг 03 декабря 2020 12:07
Смерть сотрудницы посольства США в Киеве: расследование еще продолжается
Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук, Владислав Красинский, Олег Черныш

Национальная полиция Украины еще не установила причину смерти сотрудницы посольства Соединенных Штатов в Киеве. Правоохранители не получили окончательных выводов судебно-медицинской экспертизы.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, полиция сотрудничает с американским посольством, которое передает много информации по делу.

"Проводится еще следствие, решение по делу не принято. Учитывая что она дипломат иностранного государства, то в этом процессе была задействована международная комиссия. Проверяется много видео и других вещей, мы сотрудничаем с дипломатическим учреждением, они нам передают много информации", - рассказал Крищенко.

Напомним, в конце сентября в Шевченковском районе Киева прохожие нашли сотрудницу посольства США в бессознательном состоянии. Женщину госпитализировали, но врачам не удалось ее спасти. У пострадавшей была травма головы.

По факту смерти сотрудницы американского посольства полиция открыла дело по статье "Умышленное убийство". Вероятного нападавшего сейчас разыскивают.

Кроме того, позже стало известно, что погибшая сотрудница посольства была гражданкой США.

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