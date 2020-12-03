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Смерть співробітниці посольства США в Києві: розслідування ще триває

Київ, Четвер 03 грудня 2020 12:07
Смерть співробітниці посольства США в Києві: розслідування ще триває
Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук, Владислав Красінський, Олег Черниш

Національна поліція України ще не встановила причину смерті співробітниці посольства Сполучених Штатів в Києві. Правоохоронці не отримали остаточних висновків судово-медичної експертизи.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

За його словами, поліція співпрацює з американським посольством, яке передає багато інформації по справі.

"Проводиться ще наслідок, рішення по справі не прийнято. Враховуючи що вона дипломат іноземної держави, то в цьому процесі була залучена міжнародна комісія. Перевіряється багато відео і інших речей, ми співпрацюємо з дипломатичною установою, вони нам передають багато інформації", - розповів Крищенко.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Шевченківському районі Києва перехожі знайшли співробітницю посольства США в несвідомому стані. Жінку госпіталізували, але лікарям не вдалося її врятувати. У постраждалої була травма голови.

За фактом смерті співробітниці американського посольства поліція відкрила справу за статтею "Умисне вбивство". Ймовірного нападника зараз розшукують.

Крім того, пізніше стало відомо, що загибла співробітниця посольства була громадянкою США.

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