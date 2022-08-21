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Смерть начальника СБУ в Кировоградской области: открыто уголовное дело

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Кропивницкий, Воскресенье 21 августа 2022 12:26
Смерть начальника СБУ в Кировоградской области: открыто уголовное дело Фото: в Кропивницком открыли дело по факту смерти начальника СБУ в Кировоградской области (ssu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Кропивницком специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере открыла уголовное дело по факту смерти начальника СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, в субботу около 22:25, находясь в собственной квартире, жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат тело мужчины с огнестрельным ранением без признаков жизни.

Сейчас правоохранители проводятся безотлагательные следственные действия и устанавливаются все обстоятельства гибели военнослужащего.

Напомним, сегодня стало известно, что начальника СБУ Кировоградской области нашли мертвым.

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