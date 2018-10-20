Смерть Марины Поплавской: стало известно о дате и месте прощания с актрисой

Фото: (facebook.com/dizelstudio)

Прощание с артисткой будет проходить в Житомире и Киеве

Под Киевом в результате жуткого ДТП погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская. Водитель автобуса, в котором ехала артистка вместе с коллегами, потерял управление и въехал в грузовую фуру. О месте и дате прощания с Мариной Поплавской рассказали в пресс-службе "Дизель Студио" в Facebook.

В Киеве прощание состоится 21 октября с 11:00 до 13:00 в помещении МЦКИ "Октябрьский Дворец".

"20 октября трагически погибла талантливая актриса, блестящий учитель, звезда КВН Марианна Францевна Поплавская. Прощание с актрисой "Дизель Студио", состоится в воскресенье, 21 октября, в Киеве с 11:00 до 13:00 в помещении МЦКИ "Октябрьский Дворец". Адрес Аллея Героев Небесной Сотни, 1", – пишет пресс-служба " Дизель Студио".

Сообщается, что прощание в Житомире назначено на следующий день.

"В понедельник, 22 октября, в 10:30, состоится прощание в Житомире - в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги. Затем пройдёт отпевание в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее", — сообщает пресс-служба.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/dizelstudio

Напомним, что ранее мы сообщали неожиданную причину смертельной аварии.

По теме: что известно о погибшей артистке "Дизель шоу".

Видео: (video.rbc.ua)