Смерть чоловіка після ВЛК у Житомирській області: ТЦК розкрив подробиці трагедії

Через смерть чоловіка, який помер за кілька днів після відвідування ТЦК у Житомирській області, призначили службове розслідування. Було встановлено обставини смерті військовозобов'язаного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Інцидент стався у місті Баранівка. У ході розслідування з'ясувалося, що 28 травня військовозобов’язаного з ознаками алкогольного сп’яніння доставили до 2-го відділу Звягельського районного ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. У зв’язку зі станом прибулого було прийнято рішення відправити зазначеного громадянина додому. Проте він попросив залишитися в розташуванні роти охорони, бо проживає сам і з огляду на погане самопочуття внаслідок вживання алкоголю.

Як зазначають у ТЦК, через кілька годин після пробудження чоловік зателефонував родичам, повідомив про свої наміри та підтвердив, що протизаконні дії до нього не застосовувалися.

Військові заявляють, що зранку 29 травня у чоловіка стався перший епілептичний напад, під час якого він впав на кахельну підлогу спиною та вдарився головою. Йому була надана домедична допомога, викликали "швидку". Невдовзі стався другий епілептичний напад. Лікарі швидкої надали кваліфіковану допомогу та госпіталізували військовозобов’язаного.

Після чотирьох днів, проведених у лікарні, 2 червня по лінії правоохоронних органів надійшло повідомлення про смерть чоловіка.

"Також попередньо встановлено, що травми військовозобов’язаний отримав при падінні під час епілептичних нападів та надання домедичної допомоги. Виходячи з ситуації, яка склалася, можна припустити, що певні особи паразитують на суспільно чутливій темі, намагаючись зірвати заходи мобілізації, та маніпулюють громадською думкою", - заявляють у ТЦК.