UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сменить поставщика газа станет проще: какие правила будут действовать с 1 июля

Фото: сменить поставщика газа будет проще с 1 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, которое направлено на упрощение условий для смены поставщика небытовыми потребителями. Новые правила будут действовать с 1 июля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По данным пресс-службы, небытовым потребителям для заключения договора поставки природного газа с новым поставщиком не нужно предоставлять ни письменное разрешение на переход, ни акт сверки или справку от действующего поставщика с заверением отсутствия просроченной задолженности.

"Регулятор обращает внимание на то, что указанные изменения не освобождают небытовых потребителей от обязанности выполнять свои финансовые обязательства перед поставщиками по договору поставки природного газа", - говорится в сообщении.

При этом, если на информационной платформе оператора газотранспортной системы будет отражена информация о том, что поставщик инициировал прекращение/ограничение поставки природного газа небытовому потребителю, изменение такого поставщика не будет разрешаться.

Напомним, Кабинет министров утвердил Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. "Нафтогаз" будет продавать газ производителям горячей воды по цене 7 420 гривен за тысячу кубометров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ