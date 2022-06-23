Змінити постачальника газу стане простіше: які правила будуть діяти з 1 липня

За даними прес-служби, непобутовим споживачам для укладення договору постачання природного газу з новим постачальником не потрібно надавати ані письмовий дозвіл на перехід, ані акт звірки або довідку від діючого постачальника з засвідченням відсутності простроченої заборгованості.

"Регулятор звертає увагу на те, що зазначені зміни не звільняють непобутових споживачів від обов’язку виконувати свої фінансові зобов’язання перед постачальниками за договором постачання природного газу", - йдеться в повідомленні.

При цьому, якщо на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи буде відображена інформація про те, що постачальник ініціював припинення/обмеження постачання природного газу непобутовому споживачу, зміна такого постачальника не дозволятиметься.