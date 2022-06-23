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Змінити постачальника газу стане простіше: які правила будуть діяти з 1 липня

Фото: змінити постачальника газу буде простіше з 1 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення, яке направлене на спрощення умов для зміни постачальника непобутовими споживачами. Нові правила будуть діяти з 1 липня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу регулятора.

За даними прес-служби, непобутовим споживачам для укладення договору постачання природного газу з новим постачальником не потрібно надавати ані письмовий дозвіл на перехід, ані акт звірки або довідку від діючого постачальника з засвідченням відсутності простроченої заборгованості.

"Регулятор звертає увагу на те, що зазначені зміни не звільняють непобутових споживачів від обов’язку виконувати свої фінансові зобов’язання перед постачальниками за договором постачання природного газу", - йдеться в повідомленні.

При цьому, якщо на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи буде відображена інформація про те, що постачальник ініціював припинення/обмеження постачання природного газу непобутовому споживачу, зміна такого постачальника не дозволятиметься.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. "Нафтогаз" продаватиме газ виробникам гарячої води за ціною 7 420 гривень за тисячу кубометрів.

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