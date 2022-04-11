ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Смена руководства армии России не исправит стратегический провал Кремля, - Белый дом

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 23:18
Смена руководства армии России не исправит стратегический провал Кремля, - Белый дом Фото: Белый дом flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация назначила генерала Александра Дворникова командующим войск в Украине. Однако, в Белом доме убеждены в том, что это не исправит стратегический провал Кремля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы знаем, что это генерал, ответственный за зверствами, которые мы наблюдали в Сирии. И мы ожидаем, что это будет продолжением того типа зверств, которые мы уже наблюдали в Украине. Но опять же все пошло не по плану президента Путина, и мы не ожидаем, что кадровые изменения это исправят", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки отметила, что по мнению администрации США, Россия попытается окружить украинских бойцов на востоке Украины, куда были стянуты оккупанты после безуспешных попыток захватить столицу.

"И мы ожидаем, что этот этап конфликта может длиться долго, и мы не должны обманывать себя, что Россия собирается скорректировать свою тактику или сделать ее менее жестокой", - добавила Псаки.

Война России против Украины длится сорок семь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Белый дом
NEWS
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции