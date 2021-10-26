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Смена главы украинской делегации в ТКГ не планируется, - Резников

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников опроверг заявления СМИ возможной замене главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первого президента Украины Леонида Кравчука. По его словам, никаких изменений в составе представительства не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.

"Эта информация не соответствует действительности. Никаких изменений в составе делегации в ТКГ не было и не планируется", - заявил Резников, комментируя заявления СМИ о возможной замене Кравчука на Сергея Левочкина, бывшего главу администрации экс-президента Виктора Януковича.

Резников подчеркнул, что решение об изменениях в составе делегации ТКГ, и в "Минске", и в нормандской четверке, принимает президент Украины Владимир Зеленский, и ни о каких ротациях речь не шла.

"В частности, в разрезе конкретной персоналии. Так что это все бессмысленные слухи", - добавил он.

Напомним, 29 июня Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

Отметим, в конце июля сообщалось, что после операции первый президент Украины находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

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