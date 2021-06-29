Смелянский будет возглавлять "Укрпошту" еще два года

Он продолжит возглавлять компанию до 2023 года.

"Я хочу вам сегодня сообщить, что после единогласной поддержки моей кандидатуры Наблюдательным советом, я продолжу руководить компанией до 30 июня 2023 года", - сообщил Смелянский.

Кто такой Игорь Смелянский

Игорь Смелянский родился 6 октября 1975 года в городе Одессе.

В 1999 году окончил Школу бизнеса им. Лубина Пейс Университета (Нью-Йорк, США) по специальности бухгалтер-аудитор.

В мае 2005 года окончил с отличием Школу бизнеса имени Роберта МакДоноу Джорджтаунского университета (МВА) и Юридический факультет Университета им. Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США).

17 августа 2018 года Министерство инфраструктуры подписало трехлетний контракт с генеральным директором "Укрпошты" Игорем Смелянским.