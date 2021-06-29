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Смілянський очолюватиме "Укрпошту" ще два роки

Автор: Анастасія Рокитна

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський продовжить керувати компанією до 30 червня 2023 року. Наглядова рада прийняла рішення про продовження контракту.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він продовжить очолювати компанію до 2023 року.

"Я хочу вам сьогодні повідомити, що після одноголосної підтримки моєї кандидатури Наглядовою радою, я продовжу керувати компанією до 30 червня 2023 року", - повідомив Смілянський.

Хто такий Ігор Смілянський

Ігор Смілянський народився 6 жовтня 1975 року в місті Одесі.

У 1999 році закінчив Школу бізнесу ім. Лубіна Пейс Університету (Нью-Йорк, США) за фахом бухгалтер-аудитор.

У травні 2005 року закінчив з відзнакою Школу бізнесу імені Роберта Макдоноу Джорджтаунського університету (МВА) і Юридичний факультет Університету ім. Джорджа Вашингтона (Вашингтон, США).

17 серпня 2018 року Міністерство інфраструктури підписало трирічний контракт з генеральним директором "Укрпошти" Ігорем Смілянським.

Зазначимо, в червні Кабмін дозволив наглядовій раді "Укрпошти" призначати гендиректора компанії без конкурсу. Рішення тепер приймає наглядова рада.

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Ігор Смілянський