В Смеле завершают капремонт больницы в рамках "Большой стройки"

Как известно, в прошлом году больница попала в перечень опорных и стала частью президентской программы "Большая стройка". На модернизацию больницы потратят 6,68 млн гривен. Начали с создания современного приемного отделения на первом этаже.

"Создание приемно-диагностического отделения идет к завершению. До этого у нас была только небольшая комната, где принимали пациентов, а теперь будет весь первый этаж. Здесь разместят и диагностическое оборудование, будет действовать рентген-кабинет. Также город уже получил подтверждение о выделении больнице аппарата КТ", - заявила заместитель городского головы Татьяна Карло.

Планируется, что после открытия приемное отделение сможет принимать до 45 пациентов, вместо 20. В отделении будет работать более 30 медиков.

Сама больница имеет 300 стационарных коек и оказывает многопрофильную помощь более 60 тысячам жителей Смелы. Из-за расположения в городе крупнейшего железнодорожного узла Черкасской области, больница также принимает транзитных пассажиров.