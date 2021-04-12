UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Смеле завершают капремонт больницы в рамках "Большой стройки"

Автор: РБК-Украина

Смелянская городская больница (Черкасская область) впервые за 50 лет будет капитально отремонтирована. Сейчас в больнице ремонтируют приемное отделение, а вскоре возьмутся за другие отделения.

Об этом сообщает прес-служба Черкасской ОГА.

Как известно, в прошлом году больница попала в перечень опорных и стала частью президентской программы "Большая стройка". На модернизацию больницы потратят 6,68 млн гривен. Начали с создания современного приемного отделения на первом этаже.

"Создание приемно-диагностического отделения идет к завершению. До этого у нас была только небольшая комната, где принимали пациентов, а теперь будет весь первый этаж. Здесь разместят и диагностическое оборудование, будет действовать рентген-кабинет. Также город уже получил подтверждение о выделении больнице аппарата КТ", - заявила заместитель городского головы Татьяна Карло.

Планируется, что после открытия приемное отделение сможет принимать до 45 пациентов, вместо 20. В отделении будет работать более 30 медиков.

Сама больница имеет 300 стационарных коек и оказывает многопрофильную помощь более 60 тысячам жителей Смелы. Из-за расположения в городе крупнейшего железнодорожного узла Черкасской области, больница также принимает транзитных пассажиров.

Напомним, ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в этом году в рамках президентской программы будет отремонтировано 177 приемных отделений по всей стране. Кроме того, будет сдано в эксплуатацию 95 школ, 70 детских садов, 80 стадионов и 29 бассейнов до конца года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины больницаБольшая стройка
Читайте также
"Евросолидарность" призывает открыть ведомственные больницы для COVID-больных в Киеве
Стрихарский: в Вербовке открыли амбулаторию общей практики семейной медицины
Прогноз погоды