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У Смілі завершують капремонт лікарні в рамках "Великого будівництва"

Автор: РБК-Україна

Смілянська міська лікарня (Черкаська область) вперше за 50 років буде капітально відремонтована. Зараз в лікарні ремонтують приймальне відділення, а невдовзі візьмуться за інші відділення.

Про це повідомляє прес-служба Черкаської ОДА.

Як відомо, минулого року лікарня потрапила до переліку опорних і стала частиною президентської програми "Велике будівництво". На модернізацію лікарні витратять 6,68 млн гривень. Почали зі створення сучасного приймального відділення на першому поверсі.

"Створення приймально-діагностичного відділення йде до завершення. До цього у нас була лише невелика кімната, де приймали пацієнтів, а тепер буде увесь перший поверх. Тут розмістять і діагностичне обладнання, діятиме рентген-кабінет. А також місто вже отримало підтвердження про виділення лікарні апарату КТ", - повідомила заступниця міського голови Тетяна Карло.

Планується, що після відкриття приймальне відділення зможе приймати до 45 пацієнтів, замість 20. У відділенні працюватиме понад 30 медиків.

Сама лікарня має 300 стаціонарних ліжок і надає багатопрофільну допомогу понад 60 тисячам мешканців Сміли. У зв'язку з розташування у місті найбільшого залізничного вузлу Черкаської області, лікарня також приймає транзитних пасажирів.

Нагадаємо, раніше координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що цього року в рамках президентської програми буде відремонтовано 177 приймальних відділень по всій країні. Крім того, буде здано в експлуатацію 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів і 29 басейнів до кінця року.

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Новини України больницаВелике будівництво
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