У Смілі завершують капремонт лікарні в рамках "Великого будівництва"

Як відомо, минулого року лікарня потрапила до переліку опорних і стала частиною президентської програми "Велике будівництво". На модернізацію лікарні витратять 6,68 млн гривень. Почали зі створення сучасного приймального відділення на першому поверсі.

"Створення приймально-діагностичного відділення йде до завершення. До цього у нас була лише невелика кімната, де приймали пацієнтів, а тепер буде увесь перший поверх. Тут розмістять і діагностичне обладнання, діятиме рентген-кабінет. А також місто вже отримало підтвердження про виділення лікарні апарату КТ", - повідомила заступниця міського голови Тетяна Карло.

Планується, що після відкриття приймальне відділення зможе приймати до 45 пацієнтів, замість 20. У відділенні працюватиме понад 30 медиків.

Сама лікарня має 300 стаціонарних ліжок і надає багатопрофільну допомогу понад 60 тисячам мешканців Сміли. У зв'язку з розташування у місті найбільшого залізничного вузлу Черкаської області, лікарня також приймає транзитних пасажирів.