В Смеле подключили уже 15 котельных

Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Газ подан уже на 15 котельных из 20

В Смеле Черкасской области вечером в четверг, 15 ноября, подключили уже 15 котельных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко в Facebook.

"Газ подан уже на 15 котельных из 20, к которым подключена соцсфера: 77 домов со 152, 9 школ, 3 больницы, 8 детсадов. 4 котельные работают на подачу тепла, остальное - в процессе запуска. О ходе розжига котлов и выход на рабочий температурный режим буду сообщать дополнительно. Команда профессионалов будет работать нон-стоп", - написал Зубко.

Апдейт по #Смела Газ подан уже на 15 котельных из 20, к которым подключена соцсфера: 77 домов со 152, 9 школ, 3... Опубликовано Геннадием Зубко Четверг, 15 ноябрь 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось,что в Смеле начали запускать котельные для старта отопительного сезона.

Как писало РБК-Украина, во время заседания комиссии по ситуации с теплоснабжением в Смеле 15 ноября президент Украины Петр Порошенко потребовал в течение нескольких часов восстановить отопление в городе.

Так, 11 ноября горсовет Смелы заявил о намерении ввести чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла. Уже 13 ноября по факту отсутствия тепла в Смеле было открыто уголовное производство. Кроме того, тогда городская больница Смелы приостановила госпитализацию пациентов в связи с отсутствием отопления.