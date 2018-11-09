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В Кабмине заявили, что отопительный сезон стартовал в 95% городов Украины

Новости » Общество    09.11.2018 - 12:41
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По словам Гройсмана, запуск отопительного сезона является прямой ответственностью мэра

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что отопительный сезон стартовал в 95% городов Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам Гройсмана, запуск отопительного сезона, обеспечение подачи тепла в дома граждан является прямой ответственностью конкретного городского головы.

"У нас все города в одинаковых условиях. Но в 95% городов отопительный сезон стартовал, а в 5% - нет. Значит, есть проблемы - в том числе в управлении", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Львове с 8 ноября 2018 года возобновили отопительный сезон, который в октябре был приостановлен из-за повышения температуры воздуха.

Кроме того, сообщалось, что с 5 ноября отопительный сезон начался в Николаеве.

Также по решению горсовета, с 15 октября 2018 года отопительный сезон начался в Харькове.

Отметим, в Украине календарный отопительный сезон стартует 15 октября, однако власть на местах должна принимать решение о подаче тепла с учетом погодных условий.

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