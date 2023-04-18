Смартфони з Китаю зайняли понад 70% на ринку РФ

Продажі смартфонів з Китаю у РФ в першому кварталі 2023 року перевищили 70% російського ринку, порівняно з 50% в минулому році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання зазначає, що РФ стає все більш залежною від Китаю. Так, попит на бренди смартфонів з Китаю виріс на 42% в порівнянні з минулим роком і склав понад 70%. Зараз дві перші позиції в продажу займають Xiaomi і Realme, тоді як Apple і Samsung опустились на третє і четверте місця відповідно.

Крім цього, Росія різко підвищила використання юаня в міжнародній торгівлі та критично наростила постачання енергоресурів до КНР.