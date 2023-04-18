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Смартфони з Китаю зайняли понад 70% на ринку РФ

Фото: кількість китайських смартфонів на ринку РФ перевищила 70% (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Продажі смартфонів з Китаю у РФ в першому кварталі 2023 року перевищили 70% російського ринку, порівняно з 50% в минулому році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що РФ стає все більш залежною від Китаю. Так, попит на бренди смартфонів з Китаю виріс на 42% в порівнянні з минулим роком і склав понад 70%. Зараз дві перші позиції в продажу займають Xiaomi і Realme, тоді як Apple і Samsung опустились на третє і четверте місця відповідно.

Крім цього, Росія різко підвищила використання юаня в міжнародній торгівлі та критично наростила постачання енергоресурів до КНР.

Нагадаємо, що аналітики ISW заявили, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна з міністром оборони Китаю Лі Шанфу не посприяла розширенню сфери російсько-китайської співпраці.

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