Смартфоны из Китая заняли более 70% на рынке РФ

Продажи смартфонов из Китая в РФ в первом квартале 2023 года превысили 70% российского рынка по сравнению с 50% в прошлом году.

Издание отмечает, что РФ становится все более зависимой от Китая. Так, спрос на бренды смартфонов из Китая вырос на 42% по сравнению с прошлым годом и составил более 70%. Сейчас две первые позиции в продаже занимают Xiaomi и Realme, в то время как Apple и Samsung опустились на третье и четвертое места соответственно.

Кроме того, Россия резко повысила использование юаня в международной торговле и критически нарастила поставки энергоресурсов в КНР.