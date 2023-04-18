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Смартфоны из Китая заняли более 70% на рынке РФ

Фото: количество китайских смартфонов на рынке РФ превысило 70% (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Продажи смартфонов из Китая в РФ в первом квартале 2023 года превысили 70% российского рынка по сравнению с 50% в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание отмечает, что РФ становится все более зависимой от Китая. Так, спрос на бренды смартфонов из Китая вырос на 42% по сравнению с прошлым годом и составил более 70%. Сейчас две первые позиции в продаже занимают Xiaomi и Realme, в то время как Apple и Samsung опустились на третье и четвертое места соответственно.

Кроме того, Россия резко повысила использование юаня в международной торговле и критически нарастила поставки энергоресурсов в КНР.

Напомним, что аналитики ISW заявили, что встреча российского диктатора Владимира Путина с министром обороны Китая Ли Шанфу не посодействовала расширению сферы российско-китайского сотрудничества.

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